Il lavoro dei carabinieri contro droga e alcol In città tre casi recenti

I carabinieri di Fermo hanno intensificato i controlli sul territorio, con l'impiego di pattuglie di rinforzo dal quinto reggimento del Cio di Bologna. Recentemente sono stati segnalati tre casi di controlli legati a sostanze stupefacenti e alcol. Le operazioni mirano a contrastare l’uso di droghe e alcool tra i cittadini e migliorare la sicurezza in città. Non sono stati resi noti dettagli specifici sugli interventi o sui soggetti coinvolti.

Giro di vite sulla sicurezza da parte dei carabinieri di Fermo, che hanno ulteriormente intensificato le attività di controllo del territorio, implementando il servizio con l’impiego di pattuglie di rinforzo provenienti dal quinto reggimento del Cio (Compagnia di Intervento Operativo) ’Emilia Romagna’ di Bologna. In tale contesto, a Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno denunciato un cittadino del posto di 21 anni per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari dell’Arma, durante un servizio, hanno notato il giovane che, con fare sospetto, si aggirava per le vie cittadine. Controllato, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Blitz dei carabinieri nella casa dello spaccio: sequestrate droga e armi

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