Alcol e droga al volante nuovi controlli dei carabinieri in Alto Lago | tre persone segnalate
I carabinieri della compagnia di Menaggio hanno intensificato i controlli lungo le strade dell’Alto Lago, concentrandosi sul rispetto delle norme relative all’uso di alcol e droga alla guida. Durante le operazioni, sono state segnalate tre persone, trovate in possesso di sostanze o sotto l’effetto di alcool. Le verifiche sono continuate senza sosta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale nella zona.
Continuano senza sosta i controlli dei carabinieri della compagnia di Menaggio lungo le strade dell’Alto Lago, con particolare attenzione al contrasto dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti alla guida. L’ultima operazione si è svolta nella giornata di ieri, 7 maggio.🔗 Leggi su Quicomo.it
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