Il lavoro al centro del futuro | nasce WOW – Waves of Work il nuovo Forum di Federmeccanica

Un nuovo forum chiamato “WOW – Waves of Work” è stato avviato da Federmeccanica a Bergamo, con l’obiettivo di discutere il ruolo del lavoro nel futuro. L’iniziativa si propone di affrontare il tema non solo dal punto di vista economico, ma anche come elemento fondamentale della democrazia e della rinascita di un Umanesimo Industriale. Il forum coinvolge rappresentanti di vari settori e mira a promuovere un confronto sui cambiamenti e le sfide legate al mondo del lavoro.

Bergamo. Mettere il lavoro al centro del dibattito nazionale, non soltanto dal punto di vista economico, ma come pilastro della democrazia e motore di un nuovo Umanesimo Industriale. È questo l’obiettivo dell’ Assemblea Generale 2026 di Federmeccanica, patrocinata da Confindustria Bergamo e presentata martedì nella sede di Confindustria Bergamo dal presidente di Federmeccanica, Simone Bettini, dal presidente di Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti, insieme a Roberto Marelli, Development Director di Kilometro Rosso. L’appuntamento del 22 e 23 ottobre 2026 al Kilometro Rosso di Bergamo non sarà una semplice Assemblea Generale, ma l’inizio di un percorso destinato a svilupparsi nell’arco di quattro anni, dal 2026 al 2029. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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