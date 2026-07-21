Un individuo riferisce di aver seguito una dieta e praticato attività fisica per tre mesi senza ridurre il girovita, che rimane invariato. La nutrizionista spiega che il grasso viscerale si comporta diversamente rispetto ad altri depositi di grasso, essendo influenzato da fattori come cortisolo, insulina, qualità del sonno e salute intestinale. Questi elementi possono ostacolare la perdita di grasso nella zona addominale anche con regimi alimentari e attività fisica regolare.

“S ono a dieta da tre mesi, faccio anche attività fisica regolare, e ho perso peso quasi ovunque tranne che sulla pancia. Il girovita non si muove di un centimetro. Perché la pancia resiste così?”. Frutta e verdura: come evitare di avere la pancia gonfia X Il grasso viscerale non segue le stesse regole. La pancia che non si muove nonostante la dieta è tra le cose che sento più spesso in studio. Il grasso che si accumula lì, quello profondo che avvolge gli organi, si chiama viscerale e non risponde alle stesse regole del grasso localizzato in altri distretti. Le calorie, su questo tessuto, contano meno di quanto ci hanno sempre detto. Il ruolo del cortisolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il grasso viscerale segue regole diverse rispetto agli altri depositi di grasso. La nutrizionista spiega il ruolo di cortisolo, insulina, sonno e intestino

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Grasso viscerale: le piante per eliminarlo davvero

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