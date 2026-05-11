Apre il point di Grasso | musica rock a palla e ritornello ipnotico Cambia passo vota Grasso Segnalati tre pensionati entrati pensando fosse il Festivalbar

Nelle strade di Arezzo, un punto di ascolto dedicato alla campagna elettorale ha attirato l’attenzione con musica rock e un ritornello ripetitivo che invitava a votare per un candidato. Tre pensionati sono entrati, credendo fosse un evento musicale come il Festivalbar. La scena ha trasformato l’atmosfera politica in un momento con sonorità da jukebox, creando un collegamento tra musica e comunicazione elettorale.

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Campagna elettorale in modalità jukebox “Cambia passo, vota Grasso”: Arezzo scopre il rock elettorale. I residenti chiedono almeno la versione acustica Via Vittorio Veneto, sabato pomeriggio. Porte aperte del nuovo punto elettorale e casse regolate direttamente sulla modalità “concerto allo stadio”. Dal marciapiede partiva infatti un motivetto rock martellante con slogan incorporato: “Cambia passo, vota Grasso”. Un’esperienza mistica a metà fra propaganda elettorale, karaoke di provincia e sigla dimenticata di una TV locale del 1998. C’è chi si è fermato incuriosito, chi ha accelerato il passo e chi giura di avere ancora il ritornello in testa mentre cercava di addormentarsi.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Apre il point di Grasso: musica rock a palla e ritornello ipnotico “Cambia passo, vota Grasso”. Segnalati tre pensionati entrati pensando fosse il Festivalbar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fegato grasso: la «sindrome da ufficio e delivery» che colpisce un Italiano su treI dati di fine 2025 parlano chiaro (e sono un po’ preoccupanti): un Italiano su tre soffre di fegato grasso, una malattia che colpisce circa il 38%... “Movimento Ipnotico”, il nuovo singolo di Claudia Ferri tra tensione emotiva e identità rockArezzo, 07 aprile 2026 – Non è solo una canzone, ma un passaggio, una presa di posizione, un cambio di direzione. Argomenti più discussi: Standard di sostenibilità con meno data point; Atm, metro e bus per il 1° maggio a Milano: gli orari (e quando termina il servizio); Ron Green | Membro Mastercard | Sala stampa di Mastercard; Dall'Iran a Cuba alla NATO: tutti i fronti accesi da Trump. Valuta il mio team Anger Point. (Miglioramento delle abilità) reddit L’accordo di libero scambio tra l’UE ??e i Paesi del #Mercosur????????, entrato oggi in applicazione provvisoria, apre un mercato di oltre 750 milioni di consumatori, con benefici concreti per il sistema produttivo europeo e italiano, creando nuove opportu x.com