Il grande cuore di Mattia Tononi | Le tredici medaglie tutte per papà

Il 24enne Mattia Tononi ha portato a casa tredici medaglie vinte in Polonia, tutte dedicate a suo padre. Al ritorno, la valigia appariva più pesante del previsto, simbolo del suo successo. Le medaglie sono state conquistate in diverse competizioni sportive, e il giovane atleta ha deciso di dedicarle al genitore, che lo ha sostenuto durante tutta la sua carriera. Nessuna dichiarazione ufficiale, solo la testimonianza di un gesto di affetto e riconoscenza.

Quando pochi giorni fa è rientrato dalla Polonia, la valigia del 24enne Mattia Tononi pesava un po’ di più. Un carico ponderoso o e soprattutto prezioso, grazie alle tredici medaglie (di cui sette d’oro) ottenute ai Campionati Europei disputati a Bydgoszcz, in Polonia, con la Nazionale italiana FISDIR, nella rassegna internazionale (Virtus European Summer Games) riservata ad atleti con disabilità intellettive. Tredici volte è salito sul podio il ragazzo di Carpenedolo e quando gli hanno chiesto a chi dedicasse quelle medaglie, lui con un velo di tristezza e dopo aver portato silenziosamente in gara un dolore profondo ha risposto: "Sono tutte per papà". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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