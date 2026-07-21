Dal 22 luglio, in edicola, il quotidiano cambia veste grafica. La nuova grafica mira a rendere più riconoscibile la testata, che da oltre cinquant’anni si occupa di informazione e dibattito pubblico. La modifica riguarda l’aspetto visivo, senza alterare contenuti o linee editoriali, e si propone di aggiornare l’immagine del giornale per migliorare l’esperienza di lettura. La distribuzione avviene in tutte le edicole italiane.

Una nuova forma per rendere ancora più riconoscibile una voce che da oltre mezzo secolo attraversa il dibattito pubblico italiano. Da mercoledì 22 luglio Il Giornale sarà in edicola con una veste grafica profondamente rinnovata. "Non un semplice restyling - si legge in una nota - ma una diversa architettura dell'informazione, pensata per restituire centralità alle notizie, forza alle scelte editoriali e ordine alla complessità del presente". La data scelta coincide con il venticinquesimo anniversario della scomparsa di Indro Montanelli. Non un richiamo soltanto celebrativo, ma un riferimento preciso alla storia da cui Il Giornale proviene. "Montanelli fondò un quotidiano che non voleva limitarsi a registrare i fatti, ma pretendeva di interpretarli, ordinarli e, quando necessario, contraddire il senso comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Giornale dal 22 luglio in edicola con una nuova veste grafica

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Tommaso Cerno Un regalo ai lettori: dal 22 luglio il Giornale del futuro.

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