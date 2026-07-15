Il settimanale Topolino ha pubblicato una storia in friulano il 15 luglio, in continuità con gli appuntamenti precedenti che hanno riscosso grande successo e raggiunto il tutto esaurito in edicola e fumetteria. La pubblicazione si inserisce nella serie di iniziative dedicate alla valorizzazione delle lingue locali italiane, con l’obiettivo di promuovere la cultura regionale attraverso il fumetto. La scelta di inserire una storia in friulano si inserisce in questa strategia di valorizzazione linguistica.

Dopo il grande successo degli appuntamenti che hanno appassionato migliaia di lettori facendo il tutto esaurito in edicola e fumetteria, il settimanale Topolino celebra ancora una volta le lingue locali italiane. Il numero 3686 – in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 15 luglio – sarà disponibile in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise in 4 versioni speciali, con la storia Zio Paperone e la giornata piena, scritta da Augusto Macchetto per i disegni di Giampaolo Soldati, adattata rispettivamente in friulano, potentino, perugino e campobassano. Al progetto è dedicata anche un’imperdibile cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonisti Qui, Quo e Qua. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Topolino in edicola con una storia in friulano. 15 luglio

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