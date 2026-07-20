Dopo aver vinto il Mondiale con la Spagna, Nico Williams ha attraversato il campo per consegnare alla madre la medaglia d’oro. La donna, incinta al momento della traversata del Sahara, ha ricevuto il riconoscimento subito dopo la vittoria. Williams ha deciso di non tenere la medaglia per sé, ma di regalarla alla madre, che lo ha accompagnato lungo tutta la strada verso il successo.

La medaglia d’oro non l’ha tenuta per sé. Subito dopo aver vinto il Mondiale con la Spagna, Nico Williams ha attraversato il campo per raggiungere la madre sugli spalti e metterle al collo il simbolo del trionfo. Un gesto semplice, ma dal significato enorme: quel riconoscimento era dedicato a Maria, la donna che, incinta del primogenito Iñaki, attraversò a piedi nudi il deserto del Sahara insieme al marito Felix per inseguire un futuro migliore. Per l’esterno dell’ Athletic Bilbao il titolo mondiale rappresenta il punto più alto di una storia familiare iniziata nei primi anni Novanta in Ghana. I suoi genitori lasciarono Accra affrontando un viaggio estenuante attraverso il Sahara, tra caldo insopportabile di giorno, freddo di notte, scarsità di acqua e cibo e la sabbia rovente che provocò ustioni e danni permanenti ai piedi del padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nico Williams attraversa il campo per mettere la medaglia d’oro al collo della madre: attraversò il Sahara incinta

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El VACILE de NICO WILLIAMS a LAMINE YAMAL que tiene LLORANDO a los MADRIDISTAS

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