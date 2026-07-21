Un uomo, descritto come il fratello di Mick Jagger, è stato avvistato all’Hotel Esplanade. Si è presentato in modo informale, sorridente e gentile, con una prenotazione effettuata autonomamente tramite i canali dell’hotel. Al suo fianco, una donna, presumibilmente la moglie, era con lui durante il soggiorno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla durata della permanenza o sulle motivazioni del soggiorno.

Informale, sorridente e dai modi gentili, prenotazione effettuata in maniera autonoma attraverso i canali dell’Hotel, "lui" e la moglie hanno trascorso il fine settimana in Versilia e hanno scelto l’Hotel Residence Esplanade: ma quella coppia non era una coppia qualsiasi "lui" era Chris Jagger, musicista e attore inglese, il fratello minore di Mick Jagger, storico frontman dei Rolling Stones, e signora. La coppia ha lasciato l’Hotel nelle scorse ore. "Lo spirito dell’uomo di spettacolo di Chris Jagger si è palesato attraverso il modo di vestire, ha indossato tra l’altro un grande cappello, ma la permanenza nel nostro Hotel– racconta Francesco Becciani, amministrattore – è stata la permanenza di un cliente come altri che hanno scelto la nostra struttura per i servizi che propone e che hanno scelto Viareggio e Versilia per le vacanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fratello di Mick Jagger all’Hotel Esplanade

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