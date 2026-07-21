Il Crédit Agricole ha annunciato che si occuperà del restauro della statua della Madonna dei Martinozzi, nota anche come Madonna col bambino. La banca ha deciso di intervenire per recuperare la statua, che si trova in una chiesa locale. L’operazione di conservazione sarà effettuata dai tecnici specializzati, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi. La statua rappresenta un elemento importante del patrimonio locale.

di Anna Marchetti Il Crédit Agricole pronto a intervenire: la Madonna dei Martinozzi o Madonna col bambino sarà restaurata dalla banca. L’istituto di credito proprietario della statua di marmo – posizionata sulla parete del ‘voltone’ che da piazza XX Settembre porta, attraverso l’arco Borgia-Cybo, alla Corte Malatestiana – è pronto a fare la sua parte. "Cercheremo di capire – spiegano dalla banca – cosa abbia determinato il collasso della statua". L’immagine della Vergine, in marmo, è andata in frantumi nella notte tra venerdì e sabato scorso. Nessun atto vandalico, più probabilmente un distacco naturale dovuto al suo progressivo deterioramento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’fioretto’ del Crédit Agricole: "Restaureremo la Madonnina"

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