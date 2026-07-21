Il difensore irpino continuerà a vestire la maglia della Spal anche nella prossima stagione. Accanto a lui, anche Iglio si avvicina alla firma del rinnovo. La trattativa con il club di via Copparo è in fase avanzata. La relazione tra il giocatore e la squadra è iniziata nell’estate 2023, quando entrambi erano in Serie C.

Oltre a Luca Senigagliesi e Manuel Ricci, anche Giuseppe Iglio (foto) è a un passo dal rinnovo del contratto col club di via Copparo. È una storia curiosa quella tra il difensore irpino e la Spal, iniziata nell’estate 2023 in serie C. In Lega Pro però Iglio non è mai riuscito davvero a ingranare, tanto che nel corso di due stagioni è rimasto più ai box – in infermeria e addirittura ai margini della rosa – che in campo. La scorsa estate il direttore sportivo Antenucci gli ha concesso una chance in Eccellenza, che Iglio ha accolto con entusiasmo diventando il primo capitano dell’Ars et Labor. Le cose poi non sono andate esattamente come si aspettava: mister Parlato ha assegnato la fascia ad Andrea Dall’Ara, rinnovandogli comunque la propria fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il difensore irpino resterà in biancazzurro. Anche Iglio verso la conferma

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