Il cuore triste di Messi vuole un’altra coppa | Una ferita da guarire

Notizia in breve

Messi ha espresso un forte dolore per la mancata vittoria ai Mondiali, definendolo “una ferita da guarire”. Il calciatore ha parlato di un “dolore immenso” e ha detto che avrà bisogno di tempo per affrontare la delusione. La prossima edizione del torneo si terrà nel 2030, in Argentina, Spagna e Stati Uniti.