Il cuore triste di Messi vuole un’altra coppa | Una ferita da guarire
Messi ha espresso un forte dolore per la mancata vittoria ai Mondiali, definendolo “una ferita da guarire”. Il calciatore ha parlato di un “dolore immenso” e ha detto che avrà bisogno di tempo per affrontare la delusione. La prossima edizione del torneo si terrà nel 2030, in Argentina, Spagna e Stati Uniti.
Nel 2030 si giocherà anche in Argentina e Spagna, le due patrie di Leo che punta a giocare in casa una gara dei Mondiali e negli Usa ha finalmente mostrato i suoi sentimenti: “Un dolore immenso, ora mi servirà del tempo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
SHOCK: IL RAGAZZO MISTERIOSO LITIGA CON CRISTIANO DI NASCOSTO, LO SCOPRO E SCOPPIO A PIANGERE
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Messi rompe il silenzio: "Dolore immenso che faticherà a guarire. Complimenti alla Spagna"Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, Lionel Messi ha pubblicato un messaggio su Instagram.
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Un ultimo twist per Peppino ?Da Ettore...un romantico sognatore. ?Sulle note sfumate di un vecchio Twist, oggi il piano tace, la spiaggia è un po' triste. Capri saluta il suo re sognatore, che ha dipinto di musica un’era d'amore. ?Con Roberta nel cuore e Cham facebook
ho un sogno nel cuore e si chiama Spagna vincitrice con le più basse views della storia del calcio moderno in una finale di un mondiale, senza che io debba hatewatchare l’Argentina di quel succhiatore di cappelle di Messi in telecronaca. x.com
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Il MMC deve interrogare la FMC per ottenere informazioni e si sente poi divorato dai sensi di colpa quando viene rivelato che lei non sa realmente nulla reddit