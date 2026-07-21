Il Cira di Capua prova a scrivere il futuro dell' Aerospazio

Il Cira di Capua ha presentato nuovi sistemi per il ritorno sicuro dei veicoli spaziali sulla Terra, sviluppati per migliorare le operazioni di rientro dalla stratosfera e dallo spazio. I tecnici hanno illustrato le innovazioni implementate, che riguardano tecnologie di atterraggio e gestione delle fasi di rientro. Le nuove soluzioni sono destinate a supportare future missioni spaziali, con un focus sulla sicurezza e l’affidabilità delle operazioni di rientro.

Roma, 21 luglio 2026 – Dalla stratosfera ai viaggi nello spazio, passando per i sistemi che permettono ai veicoli spaziali di tornare sulla Terra in sicurezza. Il Cira, il Centro italiano ricerche aerospaziali con sede a Capua, ha presentato al Farnborough International Airshow 2026, la mostra internazionale dell’Aerospazio che si concluderà venerdì prossimo, tre tecnologie sviluppate nei propri laboratori: una piattaforma capace di volare stabilmente a circa 20 chilometri di quota, un componente destinato allo Space Rider dell’Agenzia spaziale europea e una nuova camera di combustione per motori spaziali. La partecipazione a una delle principali manifestazioni mondiali del settore conferma il ruolo del Centro campano come punto di collegamento tra ricerca scientifica e industria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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