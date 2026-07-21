Il caldo che cambia la dieta i cibi che ci svoltano l’estate ma non sempre in meglio

Con l’aumento delle temperature, la sensazione di sete diventa più intensa. La disidratazione si fa sentire e spinge a cercare sollievo con bevande fresche. Tuttavia, molte scelte alimentari cambiano in estate, portando a preferire cibi più leggeri e drink più zuccherati o con elevata quantità di zuccheri. La scelta delle bevande e dei cibi si adatta alla stagione, ma non sempre in modo salutare.

La colonnina di mercurio sale e con essa anche la sensazione di disidratazione. La sete spinge a bere di più, ma non sempre le bevande corrette per ottenere l’effetto rinfrescante desiderato. Lo stesso può accadere con il cibo: si tenderebbe a mangiare meno, ma in realtà si può finire col puntare su alimenti più calorici e difficili da digerire, specie con il caldo. Perché l’organismo fatica di più quando è impegnato anche a mantenere costante la propria temperatura. Ecco cosa dicono gli studi e quali sono le indicazioni “smart”. L’impatto del caldo sui comportamenti, anche a tavola. Un gruppo di ricercatori francesi, della Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (EREN) dell’Università della Sorbona di Parigi, ha voluto indagare cosa accade alla salute umana quando le temperature aumentano. 🔗 Leggi su Dilei.it

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How I Cook Rice to Stay Full for Hours (As a Nutritionist)

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