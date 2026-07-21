Il Besiktas insiste per Cabal, mentre la Juventus valuta un prestito con obbligo di riscatto. La società turca ha manifestato ancora interesse, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La Juventus sta considerando questa opzione per chiudere l’affare. Non sono stati resi noti dettagli contrattuali o cifre. La trattativa tra le due parti è in corso senza ulteriori sviluppi ufficiali.

di Francesco Spagnolo Il Besiktas non molla Cabal e la Juventus starebbe ragionando sulla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto. Ecco tutti i possibili dettagli. Le dinamiche del calciomercato estivo stanno entrando nel vivo e uno dei nomi più caldi è quello di Cabal. Il colombiano, ormai fuori dai piani della Juventus, è finito nel mirino di diverse squadre, specialmente quelle estere. Tra i club maggiormente interessati ad acquisire il cartellino del calciatore spicca con decisione il Besiktas. La società turca ha infatti individuato nel classe 2001 la pedina ideale per rinforzare la propria rosa in vista delle prossime competizioni nazionali ed europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Il Besiktas insiste per Cabal: la Juve ha aperto al trasferimento. Serve questa formula per chiudere l’affare

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