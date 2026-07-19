Cabal può lasciare la Juve in questa sessione di mercato? Italiano lo vuole con sé al Besiktas già fissato il prezzo

Notizia in breve

La Juventus potrebbe cedere Cabal durante questa sessione di mercato, con il Besiktas interessato a ingaggiarlo. La società bianconera ha stabilito il prezzo di vendita a 10 milioni di euro, cifra che mira a evitare perdite a bilancio. La trattativa tra le parti è in corso e non sono stati ancora annunciati sviluppi definitivi.