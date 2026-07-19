Cabal può lasciare la Juve in questa sessione di mercato? Italiano lo vuole con sé al Besiktas già fissato il prezzo
La Juventus potrebbe cedere Cabal durante questa sessione di mercato, con il Besiktas interessato a ingaggiarlo. La società bianconera ha stabilito il prezzo di vendita a 10 milioni di euro, cifra che mira a evitare perdite a bilancio. La trattativa tra le parti è in corso e non sono stati ancora annunciati sviluppi definitivi.
di Luca Fioretti La Juventus apre alla cessione di Cabal ma fissa il prezzo a 10 milioni di euro per evitare perdite a bilancio. Tutti gli aggiornamenti. Le manovre in uscita alla Continassa entrano nel vivo, con i riflettori puntati sul reparto arretrato. Secondo quanto riferito nell’edizione odierna di Tuttosport, per Juan Cabal in questi giorni ci sta provando il Besiktas, intenzionato a portare il giocatore in Turchia. Il difensore colombiano è una precisa richiesta di mercato del club di Istanbul, dato che lo vuole il nuovo tecnico Vincenzo Italiano per rinforzare la corsia mancina e dare maggiore solidità. L’allenatore, appena insediatosi sulla panchina della compagine bianconera di Turchia, stima molto le caratteristiche del classe 2001 e spinge per averlo in rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Il #Besiktas si sta muovendo per Juan #Cabal, dialoghi concreti con l’entourage ma, al momento, nessuna offerta alla #Juventus, che per venderlo chiede il titolo definitivo. Pista da monitorare, anche altri club europei hanno chiesto info. #Calciomerc x.com
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