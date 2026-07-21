Ied Milano porta a Parigi le fondamenta invisibili e il processo della moda
L’Istituto Europeo di Design presenta a Parigi la mostra “Substructure – Inside the Creative Architecture of Fashion”, sviluppata in collaborazione con Dover Street Market Paris e allestita nel noto concept store fondato da Rei Kawakubo. La mostra si concentra sulle basi invisibili e sul processo creativo che costituiscono la moda, offrendo uno sguardo approfondito sui livelli nascosti del design e della lavorazione nel settore. È la prima volta che questa esposizione viene allestita a Parigi.
L’Istituto Europeo di Design in mostra per la prima volta a Parigi con “Substructure – Inside the Creative Architecture of Fashion“ realizzata in collaborazione con Dover Street Market Paris e ospitata nel celebre concept store fondato da Rei Kawakubo. "Un’idea non nasce mai formata: è un processo caotico e affascinante. Con Substructure desideriamo proprio ricreare questa dimensione, trasformando uno spazio fisico nella metafora visibile di un cervello creativo al lavoro, catturato nell’esatto momento in cui l’intuizione e il dubbio iniziano a generare la moda" ha spiegato Umberto Sannino (nella foto), Head of Fashion School Ied Milano e creative director della mostra, che ha curato insieme a Serena Toffetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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