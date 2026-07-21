I vescovi degli Stati Uniti hanno chiesto di eliminare il pregiudizio razziale nei controlli anti-immigrazione. La loro dichiarazione invita a rispettare la dignità di tutte le persone coinvolte e sottolinea l’importanza di trattamenti equi durante le operazioni di controllo. Hanno anche espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, pregando per loro e per chi lavora nel settore pubblico.

Giovanni Zavatta - Città del Vaticano «Ci??uniamo nella preghiera per le anime delle vittime e per le loro famiglie, per la nostra nazione e per tutti coloro che sono investiti di doveri di servizio pubblico. Preghiamo per la fine della retorica disumanizzante, del pregiudizio razziale e della violenza e per un rinnovato impegno nel riconoscere l'intrinseca dignità di ogni persona in quanto figlio di Dio». Si conclude così la riflessione pastorale diffusa ieri, 20 luglio, dai vescovi Daniel Elias Garcia e Brendan John Cahill, presidenti rispettivamente della Sottocommissione per la promozione della giustizia razziale e della riconciliazione e della Commissione per la migrazione della Conferenza episcopale statunitense. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - I vescovi Usa: "Nei controlli anti-immigrazione cessi il pregiudizio razziale"

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Pope Leo Honors Americas Immigrant Legacy at 250 Years

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