I primi 70 anni della Festa dell’uva In agenda anche il concerto di Morgan

La Festa dell’uva di Arcevia celebra la sua 70esima edizione dal 24 al 27 settembre. La manifestazione ha ottenuto un riconoscimento istituzionale. Tra gli eventi in programma, è previsto anche un concerto di Morgan. La festa si svolge in un contesto di tradizione e cultura locale, con diverse iniziative e spettacoli previsti durante le giornate.

La Festa dell’Uva di Arcevia taglia lo storico traguardo della sua 70esima edizione, in programma dal 24 al 27 settembre, forte di un prestigioso riconoscimento istituzionale. La kermesse marchigiana è stata infatti premiata lo scorso marzo al Senato della Repubblica con il titolo di "Evento di Qualità", un sigillo d’eccellenza che celebra i settanta anni di attività della Pro Loco e delle associazioni locali nel preservare, valorizzare e innovare la cultura rurale e vitivinicola dell’entroterra. Le origini della manifestazione affondano alla fine degli anni ‘20, quando le frazioni sfilavano con carri allegorici artigianali. Dopo la rinascita degli anni ‘60, la vera svolta strutturale è arrivata nel 1992 con la nascita delle "Locande del Buon Ristoro", una rete gastronomica fondata su materie prime a chilometro zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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