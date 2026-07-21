I prezzi delle spiagge sono aumentati dopo l’avvio delle gare europee per l’assegnazione degli stabilimenti. La gente rinuncia a causa dei costi più elevati, mentre i gestori degli stabilimenti balneari si sono opposti alle gare. In passato, alcuni amministratori locali avevano criticato chi non voleva partecipare alle procedure europee, sostenendo che le spiagge stanno diventando un lusso. Ora, con i prezzi saliti, le conseguenze sono evidenti: meno accessi e maggiore esclusività.

Per anni hanno contestato gli operatori che non volevano le gare europee. Ora che sono partite, i prezzi salgono e la gente rinuncia. Erano partiti con l’idea di fare un peana al Davide, il Sindaco di un piccolo comune della Riviera ligure, che si batte contro il Golia, perfido e speculatore, che sono i gestori degli stabilimenti balneari. Alla Stampa hanno un loro eroe da battigia: Mattia Fiorini giovanissimo virgulto della sinistra ecologista che ha deciso di alzare la quota di spiagge libere dal 3,5 al 40% nel suo Comune: a Spotorno, che campa (anzi, campava) di turismo balneare. Una doppia pagina, partita lancia in resta contro i saprofiti dell’abbronzatura – i gestori dei lidi – ha dovuto battere in (parziale) ritirata constatando che non è tutto democrazia economica ciò che riluce. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I nemici dei balneari adesso scoprono che le spiagge diventano un lusso

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