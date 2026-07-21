I migliori teli antigrandine per salvare la tua auto dalla tempesta perfetta
Un articolo di GQ Italia presenta i migliori teli antigrandine per proteggere l’auto durante le tempeste. I prodotti sono scelti dai redattori del magazine, che specificano come, acquistando tramite i link forniti, Condé Nast possa ricevere una commissione di affiliazione.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le grandinate violente non sono più un evento così raro, e per chi non ha un garage i teli antigrandine stanno diventando accessori indispensabili come le catene da neve a dicembre. Gli ultimi anni ce lo hanno insegnato, con episodi di maltempo estremo che hanno causato danni complessivamente milionari alle automobili, tra carrozzerie ammaccate, parabrezza scheggiati e lunotti infranti. Scegliere il telo antigrandine più adatto per la tua auto fortunatamente non è una impresa impossibile: basta sapere come funzionano, come sono fatti e in cosa si differenziano i modelli in commercio online e offline. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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