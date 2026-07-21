La Recanatese ha iniziato ieri la preparazione per la stagione 2026-27, segnando il primo giorno di allenamenti. La squadra presenta un’età media molto bassa, sottolineando la giovane età dei giocatori. La formazione ha iniziato ufficialmente il percorso per la nuova stagione, con le prime sessioni di allenamento e le basi per il campionato che verrà.

Per la Recanatese 2026-27 quello di ieri è stato il primo giorno di “scuola” e vista la verdissima età media dell’organico la frase calza proprio a pennello. Con il raduno allo stadio “Tubaldi” ed il via delle operazioni verso le 17 ha preso il via una stagione piena, al contempo, di stimoli e di incognite. Queste ultime, considerato lo “stato dell’arte” attuale, sembrano anche pesanti ma, in fondo, per l’inizio del campionato c’è ancora un mese e mezzo e le situazioni di mercato possono cambiare con una rapidità anche sorprendente. Lo abbiamo detto spesso in questi giorni: in certi frangenti occorre saper aspettare, non svenarsi inutilmente ed attendere le occasioni giuste, fiduciosi che arriveranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I giallorossi al via. La Recanatese getta le basi per il campionato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le mosse dei giallorossi. La Recanatese pensa alla difesa. Tesserato il centrale Trasciani

Le manovre dei giallorossi. La Recanatese in pressing sull’esterno BattistaLa Recanatese sta spingendo sull’esterno Battista, mentre il mercato resta in fase di stallo.

Temi più discussi: La Recanatese fa spesa a Macerata: Siroti e Marras sul Colle. Il Coni chiude il caso Chieti; Casa di comunità di Recanati: via libera al punto prelievi; Recanatese al via: tutti i nomi, ci sono tanti giovani; Giallorossi scatenati. Due rinforzi per la Recanatese, ecco Marras e il giovane Moscati.

I giallorossi al via. La Recanatese getta le basi per il campionatoPer la Recanatese 2026-27 quello di ieri è stato il primo giorno di scuola e vista la verdissima età media dell’organico la frase calza proprio a pennello. Con il raduno allo stadio Tubaldi ed il ... sport.quotidiano.net

Recanatese, un punto che scaccia i fantasmi. L’Atletico va sotto poi rimedia su rigoreRECANATESE (3-4-2-1) : Zagaglia; Giusti, Vecchio, Cocino; Ciccanti (43’st Morichetta), Ferro (31’st Carano), Scorza, Pesaresi; Chiarella (21’st Di Francesco), D’Angelo; Pierfederici (12’st Capanni, 48 ... ilrestodelcarlino.it