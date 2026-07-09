La Recanatese sta spingendo sull’esterno Battista, mentre il mercato resta in fase di stallo. Le trattative ufficiali sono ferme, anche se si registrano movimenti informali. La squadra cerca di rafforzarsi, ma al momento non ci sono annunci di nuovi acquisti o cessioni. La rosa attuale rimane invariata, con le strategie di mercato che continuano a essere valutate. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a cambiamenti imminenti nel roster.

Giorni di calma, solo apparente comunque, in casa Recanatese con il mercato che vive una fase di stallo, almeno relativamente ai movimenti ufficiali. A brevissimo termine arriverà la firma di Moscati, con il quale comunque l’accordo era stato trovato da tempo ma al 23enne attaccante in uscita dal Tolentino, è assolutamente necessario trovare un compagno di reparto che garantisca un quid di esperienza in più e magari abbia un pedigree che offra ampie garanzie. Il profilo non è quello di Nsula Ela Mangue, la punta originaria della Guinea Equatoriale che si è messa in luce nella parte finale di stagione a Chieti e con un passato nei campionati spagnoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le manovre dei giallorossi. La Recanatese in pressing sull’esterno Battista

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