Matteo Renzi non fa più parte del campo largo, definito da alcuni come “campo Lavrov”. La sua posizione politica si distingue dalla sinistra, che ha risposto con durezza alle sue scelte. La questione della sua agibilità politica rimane aperta, con tensioni tra le parti. La discussione riguarda la collocazione e le alleanze nel panorama politico attuale, mentre Renzi continua a mantenere una posizione distante dai gruppi di sinistra.

Quindi Matteo Renzi non fa parte del campo largo, lo schieramento di sinistra ribattezzato con più esattezza “campo Lavrov» da Pina Picierno. L’ha detto Renzi stesso al Corriere della Sera: il campo largo è quello composto dal partito unico Pd-Avs-grillini, mentre Italia viva e Casa riformista ne sono fuori, ma la gamba riformista è necessaria affinché il polo di centrosinistra possa essere competitivo per il governo del paese. L’intervista è una gran bella notizia per quella che gli americani definiscono legacy, l’eredità politica di Matteo Renzi, che certo non può essere uno che si riduce a fare il vassallo di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni, i quali peraltro non lo accettano nemmeno in questa veste. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - I dolori di Renzi e dei liberal, e l’agibilità politica che non c’è

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