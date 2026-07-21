Il Comune ha speso 16mila euro per pubblicizzare Lucca su LA7. Questa cifra rappresenta una piccola parte delle spese totali dedicate alla promozione del “Brand Lucca”. A denunciarlo è il Comitato Vivere il Centro Storico, che critica le priorità dell’amministrazione, sottolineando come questa cifra sia minima rispetto ad altri investimenti fatti per la promozione turistica della città.

"Sedicimila euro per promuovere Lucca su LA7? Una cifra marginale rispetto ad altre spese sostenute dal Comune per il cosiddetto “Brand Lucca". È la posizione del Comitato Vivere il Centro Storico, che interviene sul tema della promozione turistica e degli investimenti comunali, contestando le priorità dell’amministrazione. Secondo il comitato, il caso più evidente sarebbe quello del Lucca Summer Festival, che "occupa per oltre un mese importanti aree del centro storico senza corrispondere il canone per l’occupazione del suolo pubblico" e che, aggiunge, riceverebbe dal Comune contributi per circa 500mila euro. Il riferimento è anche allo studio dell’Università di Pisa sulla ricaduta economica dell’evento, "più volte richiamato dall’amministrazione ma mai reso pubblico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I 16mila euro a LA7 sono soltanto una piccola parte del problema"

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