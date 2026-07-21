Horizon 3 sarebbe già in fase di playtest | emergono i primi dettagli sul nuovo capitolo

Horizon 3 è in fase di playtest, con alcuni giocatori che hanno già provato il nuovo capitolo. Il gioco, ancora senza annunci ufficiali, si trova in sviluppo dopo Horizon Forbidden West del 2022. Nessuna immagine o dettaglio è stato pubblicamente condiviso finora, ma si sa che il progetto esiste e sta testando le sue versioni preliminari. La produzione del terzo capitolo segue i due precedenti della saga, usciti rispettivamente nel 2017 e nel 2022.

Il terzo capitolo della saga di Aloy esiste, è in fase di test e qualcuno ha già potuto metterci le mani sopra. Dopo Horizon Zero Dawn nel 2017 e Horizon Forbidden West nel 2022, Sony e Guerrilla Games stanno lavorando al seguito, anche se ufficialmente nessuno ha ancora mostrato un singolo frame o confermato l’esistenza del progetto. Eppure, secondo indiscrezioni di peso, il gioco non solo è reale, ma è già abbastanza avanti nello sviluppo da essere sottoposto a sessioni di playtest interni. Horizon 3 sarebbe già in fase di playtest. A rivelarlo sono state due figure note dell’industria videoludica: Colin Moriarty, ex giornalista di IGN USA e oggi conduttore di Last Stand Media, e David Jaffe, il creatore dell’originale God of War. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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