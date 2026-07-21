heysel alla camera dei deputati presentata la giornata nazionale della memoria delle vittime tutti i dettagli

Alla Camera dei Deputati è stata presentata la proposta per istituire la Giornata Nazionale della memoria delle vittime dell’Heysel. La giornata mira a ricordare le persone decedute durante la tragedia di quarant’anni fa. Sono intervenuti rappresentanti istituzionali che hanno sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo. La proposta ora passa all’esame delle commissioni competenti per l’approvazione definitiva.

di Francesco Spagnolo Alla Camera dei Deputati è stata presentata la Giornata Nazionale della memoria delle vittime. I dettagli e le dichiarazioni dei presenti. n passaggio fondamentale per il calendario civile italiano è stato ufficializzato nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, dove è stata presentata la Giornata nazionale della memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles. La misura, nata dall’iniziativa dell’On. Fabrizio Comba e istituita tramite la Legge 101 dell’8 giugno 2026 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 giugno e in vigore dal 1° luglio), fissa al 29 maggio di ogni anno il ricordo solenne delle 39 vittime dell’Heysel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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