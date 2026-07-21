Healthy ci sarai festival vegetale a Parco Appio

Un festival vegetale si terrà dal 24 al 26 luglio nel Parco Appio, un laboratorio urbano immerso nel verde dell’Appio Latino. L’evento, chiamato “Healthy ci sarai”, proporrà momenti dedicati a cibo e convivialità, combinando gusto e cultura. Durante le tre giornate, gli spazi del parco ospiteranno attività legate alla cucina vegetale e incontri aperti al pubblico, in un ambiente all’aperto.

Healthy può essere anche sinonimo di gusto e convivialità. A dimostrarlo sarà “Healthy ci sarai”, il nuovo festival vegetale in programma il 24, 25 e 26 luglio negli spazi di Parco Appio, il laboratorio urbano immerso nel verde dell’Appio Latino che unisce gusto, cultura e socialità. Menu green firmato da Irene Volpe. Cuore dell’appuntamento sarà la cucina vegetale nella sua versione più inclusiva e condivisa. Ospite speciale del festival è Irene Volpe, chef itinerante ed ex finalista di MasterChef, che per l’occasione ha ideato quattro piatti originali dedicati all’evento, tutti pensati per valorizzare ingredienti vegetali e sapori... 🔗 Leggi su Funweek.it

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