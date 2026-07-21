Healthy ci sarai festival vegetale a Parco Appio

Da funweek.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un festival vegetale si terrà dal 24 al 26 luglio nel Parco Appio, un laboratorio urbano immerso nel verde dell’Appio Latino. L’evento, chiamato “Healthy ci sarai”, proporrà momenti dedicati a cibo e convivialità, combinando gusto e cultura. Durante le tre giornate, gli spazi del parco ospiteranno attività legate alla cucina vegetale e incontri aperti al pubblico, in un ambiente all’aperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Healthy può essere anche sinonimo di gusto e convivialità. A dimostrarlo sarà “Healthy ci sarai”, il nuovo festival vegetale in programma il 24, 25 e 26 luglio negli spazi di Parco Appio, il laboratorio urbano immerso nel verde dell’Appio Latino che unisce gusto, cultura e socialità. Menu green firmato da Irene Volpe. Cuore dell’appuntamento sarà la cucina vegetale nella sua versione più inclusiva e condivisa. Ospite speciale del festival è Irene Volpe, chef itinerante ed ex finalista di MasterChef, che per l’occasione ha ideato quattro piatti originali dedicati all’evento, tutti pensati per valorizzare ingredienti vegetali e sapori... 🔗 Leggi su Funweek.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Parco Appio riapre: cibo, musica e naturaIl Parco Appio riapre le sue porte per la stagione estiva, offrendo un’ampia gamma di attività.

“La scambio con un frigorifero”: l’annuncio choc su Facebook. Salvata una cagnolina in gravi condizioni: “Ora sarai amata e non sarai mai più trattata come una merce”Una cagnolina denutrita e in gravi condizioni è stata offerta in vendita online in cambio di un frigorifero.

Temi più discussi: Al Parco Appio dal 24 al 26 luglio il Festival vegetale Healthy Ci Sarai; 'Healthy. Ci sarai', arriva a Roma il festival vegetale; Gusto, musica e relax nell'estate romana al Parco Appio; Parco Appio 2026, al via il nuovo programma per l’estate.

parco appio healthy ci sarai festivalHealthy ci sarai, festival vegetale a Parco AppioTre giorni di cucina green e inclusiva a Parco Appio: dal 24 al 26 luglio arriva Healthy ci sarai, festival vegetale con un menu speciale firmato dalla chef itinerante ed ex finalista di MasterChef ... funweek.it

parco appio healthy ci sarai festivalHealthy. Ci sarai, arriva a Roma il festival vegetaleAl via a Roma al festival vegetale Healthy. Ci sarai, appuntamento in programma il 24, 25 e 26 luglio negli spazi di Parco Appio, laboratorio urbano immerso nel verde dell'Appio Latino che intende ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web