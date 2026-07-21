Guerra Ucraina raid russi su Sumy in fiamme un grattacielo e un centro commerciale

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 21 luglio 2026, l'esercito russo ha lanciato un attacco con droni contro Sumy, in Ucraina. Durante l'operazione, un grattacielo e un centro commerciale sono stati colpiti e sono andati in fiamme. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti nell’incidente. Non sono stati segnalati altri danni o vittime.

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(Agenzia Vista) Ucraina, 21 luglio 2026 L'esercito russo ha attaccato con droni un grattacielo e un centro commerciale a Sumy, in Ucraina, due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti. Lo ha riferito un comunicato dal Servizio statale di emergenza dell'Ucraina. Il primo a essere colpito è stato un edificio residenziale di nove piani, con le fiamme divampate al primo piano. Un altro grave incendio ha distrutto un centro commerciale.??????????? - not for sale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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