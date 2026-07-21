Ucraina raid russi su Sumy | in fiamme un grattacielo e un centro commerciale

Un attacco con droni ha colpito un grattacielo e un centro commerciale a Sumy, in Ucraina, causando il ferimento di due adulti e quattro bambini. Lo ha comunicato il Servizio statale di emergenza locale. Durante l’attacco, un edificio residenziale e un centro commerciale sono stati dati alle fiamme. Non sono stati riportati danni a persone oltre ai feriti. L’attacco è avvenuto in un’area abitata e non ci sono notizie di vittime tra i civili.

L’esercito russo ha attaccato con droni un grattacielo e un centro commerciale a Sumy, in Ucraina: due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti. Lo ha riferito un comunicato dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Il primo a essere colpito è stato un edificio residenziale di nove piani, con le fiamme divampate al primo piano. Un altro grave incendio ha distrutto un centro commerciale. Savona: sequestrati al porto di Vado Ligure 800 kg. di cocaina purissima New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, edificio residenziale in fiamme dopo un attacco a Sumy

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