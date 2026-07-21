guerra bianca lezioni di storia in quota

A Bormio, nel Parco Nazionale dello Stelvio, si può scoprire la storia attraverso escursioni in quota, evitando strade e piste da sci. Le visite si svolgono camminando lentamente, fermandosi a osservare e interpretare il paesaggio come se fosse un libro aperto. Questa modalità permette di conoscere meglio il territorio e la sua storia naturale senza l’uso di mezzi motorizzati. L’attività si svolge nel comprensorio bormiese, offrendo un’esperienza diversa rispetto alle tradizionali visite turistiche.

A Bormio la storia si scopre. camminando in quota. C’è un modo per visitare il Parco Nazionale dello Stelvio, nel comprensorio bormiese, che non passa dai tornanti né dalle piste da sci, ma dai passi lenti di chi si ferma a "leggere" un paesaggio come fosse un libro aperto. È quello degli Stelvio Historical Trek, una rete di percorsi che si inerpicano oltre i 3.000 metri, negli stessi luoghi dove più di un secolo fa la Prima Guerra Mondiale si combatté in condizioni estreme, tra neve, ghiaccio e quote che non perdonano: la Guerra Bianca. Trincee scavate nella roccia, resti di villaggi militari, postazioni di artiglieria e camminamenti. Tre... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Lezioni ignorate, dallUcraina allIran | Francesco DallAglio

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