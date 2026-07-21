La Guardia Costiera ha sequestrato tre tonnellate di pesce in Toscana durante un’operazione che ha coinvolto controlli a grossisti e trasportatori. Un ristorante locale è stato chiuso. Sono state riscontrate 27 violazioni amministrative, con sanzioni che hanno superato i 50 mila euro. L’intervento è stato coordinato dalla Direzione Marittima di Livorno.

LIVORNO – Un’operazione a vasto raggio della Guardia Costiera, coordinata dalla Direzione Marittima di Livorno, ha portato – come si legge in un comunicato – al sequestro di tre tonnellate di pece, all’accertamento di 27 violazioni amministrative e oltre 50 mila euro di sanzioni. L’hanno chiamata “Filiera Sicura”. Complessivamente sono stati effettuati 230 controlli che hanno portato al sequestro di circa 3.000 chilogrammi di prodotti ittici. Tra gli interventi più significativi figura quello eseguito in provincia diFirenze, dove gli ispettori hanno sequestrato circa due tonnellate di pesce detenute da un grossista senza la documentazione obbligatoria per garantirne la tracciabilità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guardia Costiera sequestra 3 tonnellate di pesce in Toscana. Ristorante chiuso. Controllati grossisti e trasportatori

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MAXI SEQUESTRO DELLA GUARDIA COSTIERA: 2 TONNELLATE DI PESCE TOLTE DAL MERCATO | 29/04/2026

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