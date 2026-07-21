Grandine gigantesca e vento forte | maltempo spaventoso in Italia danni enormi

Una vasta ondata di maltempo ha interessato Emilia-Romagna, Veneto e aree vicine, portando temporali, grandinate di grandi dimensioni e venti intensi. Sono stati segnalati danni significativi a infrastrutture e proprietà, con alcune zone che hanno subito danni alle colture agricole. Nessuna informazione su feriti o vittime. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per gestire le conseguenze del maltempo.

Una nuova e intensa ondata di maltempo in Emilia-Romagna ha colpito nelle ultime ore diverse zone tra Veneto ed Emilia, con temporali, grandinate e raffiche di vento particolarmente violente. Il fronte perturbato, giunto dal Polesine, ha investito il Ferrarese dopo aver provocato criticità in provincia di Rovigo. Il quadro resta monitorato con attenzione, poiché il sistema temporalesco è atteso in spostamento verso i settori orientali della provincia di Ferrara e lungo la costa emiliano-romagnola. Al momento emergono danni a coltivazioni, veicoli e collegamenti stradali. Maltempo tra Rovigo e Ferrara: grandine fino a 5 centimetri. Le prime segnalazioni più rilevanti sono arrivate dal territorio di Rovigo, dove sono stati registrati chicchi di grandine con diametro stimato tra i quattro e i cinque centimetri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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GRANDINE GROSSA E TORNADO IN PIANURA PADANA

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