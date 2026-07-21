Gran Galà degli allenatori Tutti i premi della stagione

Il 14° Premio Aiac Coverciano si è svolto nella sala consiliare di Greve in Chianti, organizzato dalla sezione fiorentina dell’Associazione Allenatori. Durante la serata sono stati consegnati i premi ai protagonisti della stagione calcistica. Tra gli ospiti d’onore c’era un allenatore che recentemente ha ottenuto la promozione in Serie A con una squadra di seconda divisione. Sono stati riconosciuti vari premi legati ai risultati e alle prestazioni degli allenatori nel corso dell’anno.

Gran galà del 14° Premio Aiac Coverciano nella sala consiliare di Greve in Chianti, a cura della sezione fiorentina dell’ Associazione Allenatori. Celebrati i protagonisti della stagione con ospite d’onore Massimiliano Alvini, fresco di promozione in Serie A col Frosinone. Tanti i premiati dal presidente Aiac Firenze Roberto Tellini e dai vice Alessio Bandinelli e Giovanni Simonetti, alla presenza di tante personalità fra cui il presidente Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini, Francesco Fantoni e Luciano Casini del direttivo Aiac regionale, insieme al sindaco Paolo Sottani e all’assessore Paolo Tepsich del comune di Greve in Chianti. Numerosi i premi consegnati agli allenatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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