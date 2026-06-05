Durante il “Gran Galà Sport è Passione” a Pompei, Beppe Bruscolotti ha rivelato dettagli sui premi partita consegnati con l'ex presidente della squadra. L’evento ha celebrato i cento anni della società sportiva, con premi a figure storiche come Ferlaino, Romano e Sosa. Bruscolotti e Ferlaino sono stati protagonisti di un siparietto. La cerimonia ha coinvolto anche riconoscimenti ufficiali ai protagonisti della storia del club.

Il siparietto tra Bruscolotti e Ferlaino. A Pompei si sono celebrati i cento anni della Ssc Napoli con riconoscimenti a Corrado Ferlaino, Beppe Bruscolotti, Ciccio Romano e il Pampa Sosa. Il premio giornalista dell’anno a Francesco Repice prima voce di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Ieri sera nella splendida cornice del teatro Di Costanzo – Mattiello di Pompei si è tenuta la terza edizione del “Gran Gala Sport è Passione”, dedicato ai protagonisti dello sport e del giornalismo. Un premio nazionale. La serata, condotta da Mimmo Malfitano e Ilaria Mennozzo è stata l’occasione per celebrare il centenario della nascita della Ssc Napoli attraverso vari riconoscimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al “Gran Galà Sport è Passione” Bruscolotti ha svelato la verità sui premi partita con Ferlaino

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Speciale Gran Galà Sport è Passione l'evento il 4 giugno a Pompei

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FOTO SHOW - Premio Gran Galà Sport è Passione a Roberto 'El Pampa' Sosa ift.tt/dAPmUEC x.com

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