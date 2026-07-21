Gran colpo Bcl Ingaggiato Magaye Seck
Il Basketball Club Lucca ha annunciato l’ingaggio di Magaye Seck, un centro di 201 centimetri nato nel 2001. Il giocatore senegalese ha giocato negli ultimi anni tra Serie A2 e Serie B, consolidando la sua carriera. La società ha comunicato l’arrivo del nuovo atleta in vista della prossima stagione, senza fornire ulteriori dettagli sul contratto o altre informazioni legate alla trattativa.
Ancora un colpo per il Basketball Club Lucca che accoglie un nuovo giocatore in vista della prossima stagione. Sarà Magaye Seck, centro di 201 centimetri, classe 2001, atleta di origine senegalese che negli ultimi anni ha costruito un percorso di costante crescita tra Serie A2 e Serie B nazionale. Nato in Senegal, è proprio nel suo Paese d’origine che muove i primi passi nel mondo della pallacanestro. A quindici anni si trasferisce in Italia, dove continua il proprio percorso di crescita nel mondo del basket. La sua avventura italiana parte dal Petrarca Padova, prima del passaggio all’Orange Bassano, dove disputa il campionato Under 16 Eccellenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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