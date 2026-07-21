gran colpo bcl ingaggiato magaye seck

Notizia in breve

Il Basketball Club Lucca ha annunciato l’ingaggio di Magaye Seck, un centro di 201 centimetri nato nel 2001. Il giocatore senegalese ha giocato negli ultimi anni tra Serie A2 e Serie B, consolidando la sua carriera. La società ha comunicato l’arrivo del nuovo atleta in vista della prossima stagione, senza fornire ulteriori dettagli sul contratto o altre informazioni legate alla trattativa.