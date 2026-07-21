GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO

Notizia in breve

Gli uffici scolastici provinciali stanno iniziando a pubblicare le graduatorie GPS 202628, che assegnano le supplenze ai docenti. Questa operazione, prevista dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026, procede lentamente e si sta svolgendo in diverse regioni. Fino ad ora, sono stati resi disponibili alcuni elenchi, mentre altre province continuano a lavorare sulla pubblicazione. La procedura sembra ancora in fase iniziale.