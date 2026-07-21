GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO
Gli uffici scolastici provinciali stanno iniziando a pubblicare le graduatorie GPS 202628, che assegnano le supplenze ai docenti. Questa operazione, prevista dall’ordinanza ministeriale del 14 febbraio 2026, procede lentamente e si sta svolgendo in diverse regioni. Fino ad ora, sono stati resi disponibili alcuni elenchi, mentre altre province continuano a lavorare sulla pubblicazione. La procedura sembra ancora in fase iniziale.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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