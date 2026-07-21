Il nuovo sindaco di Avellino ha presentato in Consiglio Comunale le linee programmatiche per il suo mandato. Ha sottolineato che il suo obiettivo è governare senza fare promesse vuote, ma impegnandosi con un “patto per il futuro” con la comunità. Il programma prevede un approccio di gestione più partecipato e trasparente, senza indicare specifici progetti o iniziative. La presentazione si è concentrata sulla volontà di mantenere un rapporto diretto con i cittadini.

Tempo di lettura: 4 minuti Nessun elenco di vane promesse, ma un solido “patto per il futuro ” stretto direttamente con la comunità. Il nuovo Sindaco di Avellino, l’avvocato Nello Pizza, è pronto ad illustrare in Consiglio Comunale le linee programmatiche di governo per il prossimo mandato. Un intervento lungo e articolato che traccia un solco netto rispetto alla recente gestione amministrativa, fondandosi su quattro pilastri imprescindibili: Legalità, Trasparenza, Partecipazione e Competenza. CLICCA QUI PER LE LINEE PROGRAMMATICHE « Siamo qui per governare e non per comandare. Non faremo del passato un alibi, ma un’eredità di cui farci... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Governare e non comandare”: il programma del sindaco Pizza

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