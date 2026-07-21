Il 24 luglio uscirà il primo album del gruppo musicale napoletano Enumèra, intitolato “Gostamos de cantar”. La band è composta da sette musicisti, tutti amici di lunga data. L’album rappresenta il debutto ufficiale del progetto, che si distingue per la formazione compatta e la provenienza da Napoli. La pubblicazione sarà disponibile su piattaforme digitali e in formato fisico.

E’ in uscita il 24 luglio “Gostamos de cantar” degli Enumèra: nuova realtà musicale partenopea, formata da sette musicisti, nonché amici di vecchia data. Provenienti da una solida formazione jazzistica, hanno scelto di convogliare la propria esperienza tecnica e improvvisativa in un linguaggio più diretto, groove-oriented e profondamente legato alla black music degli anni Settanta. Il lavoro discografico, composto da 9 tracce, sarà disponibile anche in vinile, oltre che su tutte le piattaforme digitali. Il suono di Enumèra richiama l’estetica calda, elegante e fisica di quell’epoca, in cui il groove era elemento centrale e il corpo parte integrante dell’esperienza musicale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Gostamos de cantar”, il primo album degli Enumèra

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