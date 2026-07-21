Il gruppo varesino Goglio ha annunciato di aver acquisito la società brasiliana Cristal Embalagens. La transazione riguarda il rafforzamento della presenza in America Latina. La notizia è stata comunicata oggi, 21 luglio 2026. Non sono stati rilasciati dettagli finanziari dell’accordo o altre informazioni sulla durata della trattativa. La società brasiliana opera nel settore del packaging flessibile e ora fa parte del gruppo guidato da Goglio.

Varese, 21 luglio 2026 – Novità per Goglio, gruppo varesino che opera nel settore del packaging flessibile: è stata annunciata l'acquisizione, attraverso la propria controllata brasiliana Mega Goglio, del 100% di Cristal Embalagens, specializzata nella produzione di packaging flessibile con sede a Morro da Fumaça, nello Stato di Santa Catarina (Brasile). Fondata nel 1999, Cristal Embalagens, che nel 2025 ha registrato un fatturato netto di 345 milioni di real brasiliani, è specializzata nello sviluppo e nella produzione di packaging flessibile per numerosi comparti, tra cui cereali, pet food, prodotti da forno, igiene e cura della persona. Nel corso di oltre ventisette anni di attività, l'azienda - che conta 570 dipendenti e dispone di uno stabilimento con 20. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Goglio si rafforza in America Latina: il gruppo varesino acquista la brasiliana Cristal Embalagens

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