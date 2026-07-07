Infrastrutture il gruppo Franchetti si rafforza in Brasile e pianifica l’aumento di capitale

Il gruppo Franchetti ha incrementato le commesse in Brasile, portando il valore totale del portafoglio da 90 milioni a oltre 100 milioni di euro. Recentemente, ha approvato un aumento di capitale, senza specificare l’ammontare esatto. Le nuove commesse riguardano progetti infrastrutturali sul territorio brasiliano, contribuendo alla crescita delle attività nel settore.

Franchetti si rafforza in Brasile, con nuove commesse che aumentano da 90 a oltre 100 milioni di euro il portafoglio acquisito. E approva in assemblea la delega per un aumento di capitale da 10 milioni, per sostenere il piano industriale triennale al 2028, che punta ad una crescita percentuale media cumulata annua del 40% del valore della produzione, e superiore a quel livello per il margine operativo lordo. Vive un passaggio strategico, il gruppo di Arzignano, nel Vicentino, quotato in Borsa da quattro anni (2,5 milioni di euro raccolti allora per la crescita) e attivo nella gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, in particolare di ponti e viadotti autostradali. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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