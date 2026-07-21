Gliel’ho chiesto e me l’ha detto Garlasco cosa rivela la telefonata tra Sempio e mamma

Una telefonata tra una donna e un uomo, avvenuta anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, è stata resa nota. La conversazione, in cui l’uomo afferma di aver ricevuto una risposta alla domanda posta, ha riacceso l’interesse sulle persone coinvolte nel caso. Le dichiarazioni e i nuovi elementi continuano a essere analizzati, mantenendo aperti i dossier sulla vicenda. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo ai contenuti specifici della telefonata o alle identità delle persone coinvolte.

A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continuano ad emergere nuovi elementi e vecchie dichiarazioni che riportano l’attenzione sulle persone coinvolte nell’inchiesta. Ogni dettaglio del passato viene nuovamente analizzato alla luce dei più recenti sviluppi investigativi, con testimonianze e racconti che finiscono ancora una volta sotto i riflettori. Tra i materiali tornati al centro del dibattito c’è una telefonata registrata diversi anni fa per un’inchiesta televisiva e riproposta successivamente in un altro programma. Al centro della conversazione ci sono i ricordi della madre di Andrea Sempio, che ripercorre ciò che accadde nei giorni immediatamente successivi al delitto e spiega perché decise di dare un preciso consiglio al figlio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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vabbuò parlavo di temptation a mia madre e ANCORA una volta mi ha chiesto se per caso ho il moroso e non glielo dico DIO mio ma perché oltre alle malattie mentali vorresti farmi avere anche un UOMO x.com

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