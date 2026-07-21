Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per la decima notte consecutiva

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi militari contro l’Iran per la decima notte consecutiva, colpendo strutture militari in diverse città del sud e dell’ovest del paese. Gli attacchi sono avvenuti tra lunedì e martedì, secondo fonti ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze o sui danni causati. La serie di bombardamenti prosegue senza interruzioni da oltre una settimana.

Nella notte fra lunedì e martedì gli Stati Uniti sono tornati ad bombardare l’Iran, colpendo strutture militari in diverse città nel sud e nell’ovest del paese. L’Iran ha risposto a sua volta attaccando le basi militari statunitensi nella zona e due navi nello stretto di Hormuz. È la decima notte consecutiva di attacchi statunitensi, nonostante un cessate il fuoco formalmente in vigore da aprile. Il comando delle forze statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM) ha detto di aver colpito centri di comando militari, navi e strutture della marina, sistemi di difesa aerea e siti di lancio di droni e missili, con l’obiettivo di ridurre la capacità iraniana di attaccare le navi in transito nello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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