Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro l’Iran per la nona notte consecutiva. In risposta, l’Iran ha bombardato diverse aree del Golfo, tra cui Bahrain, Giordania e Kuwait. Non sono stati comunicati dettagli sulle conseguenze o sui danni causati. La serie di attacchi e rappresaglie è proseguita tra domenica e lunedì.

Fra domenica e lunedì gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran per la nona notte consecutiva e l’Iran ha risposto bombardando molti stati del Golfo, fra cui Bahrein, Giordania e Kuwait. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i bombardamenti sono stati compiuti «in onore» dei tre soldati statunitensi morti negli ultimi giorni a causa degli attacchi iraniani: sono i primi a essere uccisi dall’inizio del cessate il fuoco di aprile, ormai di fatto saltato. Il comando delle forze armate statunitensi in Medio Oriente (CENTCOM) ha detto di aver preso di mira centri di comando militari iraniani, siti di difesa aerea e di sorveglianza costiera, siti di lancio di missili e droni e infrastrutture per la comunicazione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Gli Stati Uniti stanno per attaccare lIran

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