In 104 partite ai Mondiali, sono state effettuate 208 pause per bere, chiamate hydration break, introdotte per affrontare il caldo. Queste pause si sono verificate nel 14% delle gare disputate, superando il numero di rigori e punizioni assegnati durante il torneo. La novità ha rappresentato una misura concreta contro le alte temperature, interrompendo frequentemente il ritmo delle partite.

L’ hydration break ha influito davvero sui Mondiali? In 104 partite ci sono state 208 “ pause per bere “, una novità per la Coppa del Mondo per combattere il clima caldo di queste settimane tra Stati Uniti, Canada e Messico. E anche per aumentare gli introiti pubblicitari. Questi time-out di 3 minuti hanno successivamente influito anche sui minuti di recupero assegnati alla fine di ogni tempo regolamentare. Ma quanto ha inciso questa pausa sui singoli match? Nel 14% delle partite gli hydration break hanno portato a gol decisivi realizzati nel giro di pochi minuti da ogni time-out. Se consideriamo che circa il 10% dei calci da fermo decide le gare e circa il 5% dei rigori, quella dell’hydration break è un’alta percentuale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gli hydration break hanno deciso il 14% delle partite ai Mondiali, più di punizioni e rigori

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World Cup hydration breaks have already been exposed with FIFA's real motive obvious

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