Durante il Mondiale, il secondo Hydration Break ha interrotto le partite, portando a una rimonta del Belgio e a un ribaltone in una gara argentina. La pausa, che interrompe il gioco, ha influenzato gli equilibri in campo, modificando gli sviluppi delle partite e creando nuove dinamiche. Questi momenti di interruzione si sono verificati più volte, alterando i piani delle squadre e il corso delle partite.

Non è stata la prima volta e forse non sarà l’ultima in questo Mondiale: il secondo Hydration Break, la pausa che spezza le partite, cambia equilibri e scenari rimettendo in discussione tutto. Era successo in modo evidente nei sedicesimi, quando il Belgio era sotto 0-2 contro il Senegal ed è risalito sul 2-2 prima di effettuare il sorpasso definitivo nei supplementari. Ed è stato ancora più evidente martedì ad Atlanta, quando l’Argentina e Messi sembravano molto vicini all’eliminazione e invece hanno ribaltato il doppio svantaggio maturato contro l’Egitto. Possiamo raccontare, con un leggero margine di approssimazione, cosa sia successo sulla panchina dell’Argentina quando l’arbitro francese Letexier ha ordinato il break a metà ripresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla rimonta del Belgio al folle ribaltone argentino: quando l'Hydration Break stravolge le partite

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