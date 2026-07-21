Durante la maratona di Hengshui Lake, un'atleta ha dovuto affrontare un imprevisto biologico a circa 34 chilometri dal traguardo, con il tempo di qualificazione ancora raggiungibile. Le mestruazioni sono sopraggiunte improvvisamente, ponendola di fronte alla scelta di ritirarsi o continuare a correre. La donna ha deciso di proseguire senza fermarsi, nonostante l'episodio. La sua esperienza ha attirato l'attenzione sui problemi pratici e di salute legati alle corse di lunga distanza per le donne.

C orrere per 42 chilometri mentre arrivano le mestruazioni senza mai fermarsi. Durante la Hengshui Lake Marathon, un imprevisto biologico ha trasformato una gara atletica in un caso mediatico globale. La protagonista di questa impresa è Li Meizhen, maratoneta cinese di 25 anni, che ha tagliato il traguardo mentre il sangue le scorreva in modo visibile lungo le gambe. Invece di fermarsi, l’atleta ha deciso di proseguire come se nulla fosse, arrivando in fondo alla gara. Mestruazioni: quali esercizi per allenarsi durante il ciclo?. guarda le foto Chi è Li Meizhen: la maratona e il ciclo durante la corsa. La protagonista di questa vicenda è Li Meizhen, maratoneta cinese originaria della provincia del Fujian. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giunta al trentaquattresimo chilometro di maratona, con il traguardo a un passo e il tempo di qualificazione in palio, l'arrivo improvviso delle mestruazioni l'ha posta di fronte a un bivio: ritirarsi per nascondersi o continuare a correre

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