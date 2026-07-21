Il governatore ha partecipato a un evento per annunciare un nuovo percorso universitario, accompagnato dall’amministratore delegato. Allo stesso tempo, Giulianelli ha dichiarato che l’obiettivo della squadra di calcio è raggiungere la serie A. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui mezzi per ottenere questo risultato. La presenza delle figure istituzionali si è concentrata sulla presentazione del progetto universitario, senza ulteriori riferimenti al settore sportivo.

È arrivato anche il governatore Francesco Acquaroli, per salutare il nuovo percorso universitario insieme all’amministratore delegato Fabio Giulianelli, che per l’occasione ha presentato il progetto " Costruire il futuro, oltre lo sport " della Fondazione Lube Academy, sviluppato insieme all’ Università di Macerata e con il patrocinio del Coni Marche. "Vogliamo accompagnare i giovani nello sport, ma anche nello studio, nella formazione e nell’orientamento nel mondo del lavoro – ha precisato Giulianelli ad una platea dove c’erano anche il nuovo direttore sportivo della Lube Volley è Marko Podrascanin con il coach Giampaolo Medei –. Ma lo sport, da solo, non può essere considerato una garanzia per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giulianelli: "Il calcio? Puntiamo alla serie A"

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