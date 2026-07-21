Il prezzo dell’oro rimane elevato, portando a preferire gioielli più leggeri e realizzati con oro 14 carati o platino. Il mercato dei diamanti sta cambiando, con una riduzione delle vendite di quelli naturali e un aumento di quelli sintetici. Queste variazioni influenzano le preferenze dei clienti, che optano per pezzi più economici o con materiali alternativi. La domanda di gioielli si adatta alle nuove condizioni di mercato.

Roma, 21 luglio 2026 – Comprare un gioiello di valore è diventato più complesso. Il prezzo dell’oro resta su livelli elevati, il mercato dei diamanti sta attraversando una fase di trasformazione e la crescita dei diamanti creati in laboratorio ha ampliato le possibilità di scelta. Per chi acquista, il tema non è più soltanto trovare il prezzo migliore, ma capire cosa c’è dietro quel prezzo. Oro alto, gioielli più leggeri. Secondo il World Gold Council, nel primo trimestre 2026 la domanda globale di gioielleria in oro è scesa a 299,7 tonnellate, il 23% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore della domanda, però, è aumentato del 31%, raggiungendo 47 miliardi di dollari, il livello più alto mai registrato per un primo trimestre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gioielli più leggeri, oro 14 carati e platino: il caro-prezzi cambia le scelte dei clienti

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